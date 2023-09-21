Üniversitenin YÖK aşkı! İhtiyacı olan araçları vermiş

Ankara’da yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin ihtiyacı olmasına rağmen elindeki bir araç ve otobüsü YÖK’e tahsis ettiği ortaya çıktı.

Veli TOPRAK

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Sayıştay'ın 2022 yılına ilişkin Hacı Bayram Veli Üniversitesi denetim raporunda, kurumun bir yabancı menşeli araç ile 33 kişilik bir otobüsü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na tahsis ettiği belirlendi. Protokolle yapılan iki aracın tahsisinde süre sınırı da konulmayarak ‘iptal edilinceye kadar devam' edeceği belirtildi.

YENİ OTOBÜS ALDI, ARAÇ KİRALADI

Elindeki bir araç ve otobüsü YÖK'e veren Üniversite, hizmet alımı yoluyla sonraki yıllarda 4 ila 6 aracı kiraladı. Ayrıca Devlet Malzeme Ofisi üzerinden 23 kişilik midibüs satın alındı.

Sayıştay, bu durumu eleştirdi ve şu uyarıyı yaptı:

“Üniversitenin zaruri ihtiyacı olmasına rağmen sahibi olduğu taşıtları tahsis amacı belirtilmek ve tahsis edilen kamu idaresinin ihtiyacı olup olmadığı tespit edilmeksizin belirsiz süreli olarak başka bir kamu idaresine tahsisinin mevzuata uyarlığı bulunmamaktadır. Kamu idaresi bulguya katıldığını belirtmiş olup söz konusu hususun düzeltilmesine ilişkin işlemlere başlanıldığı ifade edilmiştir.”

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