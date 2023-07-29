Universiteyi kazanan gençler parasızlıktan kayıt olamıyor!

Geçen yıl devlet üniversitesini kazanan 86 bin 975 ve vakıf üniversitesine girmeye hak kazanan 18 bin 977 kişi parasızlık nedeniyle kayıt yaptıramadı.

Saygı ÖZTÜRK

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Yükseköğretime girmeye hak kazanan adayların 27 Temmuz'da başlayan tercihleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek. Ekonomik sorunların geçen yıla göre kat kat arttığına işaret eden “Halk arasındaki siyasetçi” Gürsel Tekin “Geçen yıl 105 bin 772 öğrenci, parasızlıktan üniversiteye gidemedi. Bu yıl sorunlar çok daha ağır. Şimdiden önlem alınmalı, gençlerimiz tarikatların kucağına atılmamalı” uyarısında bulundu. Geçen yıl, üniversiteyi kazandıkları halde binlerce kişinin maddi olanaksızlıklar yüzünden üniversite kapısından geri dönmek zorunda kaldığına dikkat çeken Gürsel Tekin, “Türkiye'nin bundan daha önemli bir gündemi olabilir mi? Kayıt yaptıramamanın temelinde barınma sorunu ve ekonomik krizin gençlerimizin geleceğine etkisini açıkça görüyoruz. Kira fiyatları aldı başını gitti. Öğrencilik maddi yönden de çok zorlaştı” dedi.

FAKİRLİK BELGESİ ALIYORLAR

Geçen yıl üniversiteyi kazandığı halde devlet üniversitesine 86 bin 975, vakıf üniversitelerinde 18 bin 977 olmak üzere 105 bin 772 öğrencinin kaydını yaptıramadığını

resmi kayıtlara dayalı olarak anlatan Gürseml Tekin açıklamasını şöyle sürdürdü: 50 bin öğrenci tıp kazandığı halde okula gidememiş. 50 bin diş hekimi okul kazanmış okula gidemiyor. 80 bin eczacı okula gidemiyor. 150 bin hukuk fakültesi öğrencisi kazandığı halde kayıt yaptıramıyor. Daha önce kayıt yaptırabilecek yüz binlerce genç bugün yardıma muhtaç hale gelmiş durumda. Gençlerin geleceğini ve umudunu çalmak bu ülkeye yapılmış en büyük ihanettir. Üniversiteye kayıt yaptırmaya gitmesi gereken gençler muhtarlıklara akın ediyor, kayıt dondurmak için fakirlik belgesi alıyordu.

HER YIL AZALIYOR

Yoksulluk nedeniyle okuya gidemeyenlerin, ünivernsitelere kayıtları da önemli ölçüde azalttığını kaydeden Tekin, kayıktlardaki gerilemeyi şu örneklerle anlattı: 2018 yılında 2 milyon 797 bin 214 öğrencinin kayıt yaptırdığı İstanbul’da bu sayı 2021 yılında 1 milyon 766 bin 822;ye, aynı süreçte Ankara’da 1 milyon 210 bin 557’den 835 bin 474&’e, İzmir’de 953 bin 576‘dan 519 bin 71’e, Konya’da 498 bin 644’ten 286 bin 555’e, Antalya’da 528 bin 656’dan 294 bin 936’ya, Bursa’da 355 bin 338’den 214 bin 558’e, Eskişehir’de 400 bin 927’den 228 bin 296’ya, Trabzon’da 215 bin 211’den 92 bin 856’ya geriledi.

KAZANDIĞI HALDE GiTMEYENLER

Üniversiteye yerleşmeye hak kazandığı halde okula kayıt yaptırmayan öğrencilerin sayısı; 2020 yılında 10 bin iken bu sayı 2021 yılında 47 bine, 2022'de ise 106 bine yükseldi.

Tekin şöyle konuştu: Kaşıt yaptırmayanların oranında iki yıl içinde yüzde 960 artış var. Sosyal devlet ne için var? Herkesin eğitim hakkına sahip olması ve eğitim seviyesinin yükselmesi için var. Sosyal devleti geçtik, 2023 ‘Türkiye Yüzyılının' başlangıcı olacak demişlerdi. Oldu. Olan gençlere, yani geleceğimize oldu. Önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz. 2022'de 106 bin olan sayı, 2023'de kaç olacak? İşte, Türkiye Yüzyılı: Hayal tacirliği ve gençler.