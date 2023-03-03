Ünlü isimlerden birlik çağrısı: Umutsuzluk yasak, halk kazanacak

Meral Akşener'in açıklamalarından sonra, Türkiye'nin önde gelen sanatçı ve aydıları peş peşe birlik ve mücadele mesajları yayınladı.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı Masa’yı dağıtan, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaptığı açıklamalar ünlü sanatçı ve aydınlardan tepki gördü.

Ahmet Ümit: ATEŞİ VE İHANETİ GÖRDÜK



“Ateşi ve ihaneti gördük…” Ve anlaşılan o ki görmeye devam edeceğiz. Ama o umut var ya, işte o hep kalacak. Ve işte o kutsal hayal için, hayatı anlamlı kılan o ideal için mücadele hep sürecek.

Zülfü Livaneli: KAYBEDECEK ÇOK ŞEYİMİZ VAR



“Aydınlık ve demokrat bir Türkiye isteyen bütün güçler birleşmek zorunda. Çünkü kaybedecek çok şeyimiz var. Umutsuzluk yasak. Halk kazanacak.”

Fazıl Say: KAZANACAĞIZ

Fazıl Say, Meral Akşener’in son açıklamasından saatler önce, 6’lı masa toplantısı sonrası ortaya çıkan gergin ortamda, Kılıçdaroğlu’nun portresi eşliğinde “Kazanacağız” diyerek net bir mesaj verdi.

Genco Erkal: EVET



Genco Erkal da 6’lı masa toplantısı sonrası yaşanan aday krizini Kılıçdaroğlu’na açık destekle değerlendirdi.

İlyas Salman: “HELAL ETMİYORUM”



“Hepsi bir kenara, sırf haysiyetsiz trolleri bize güldürdüğünüz için bile alacağınız olsun Meral hanım. Bir de lütfen bir daha grup toplantılarınızda benim repliklerimden alıntı yapmayın. Elbette alıntının telifi olmaz ama içime sinmiyor, helal etmiyorum.”

Selçuk Yöntem: “PES!”



“Bravo Meral hanım böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyununda bile hiç bir aktör yorumlayamaz… Pes.” ifadelerini kullandı

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