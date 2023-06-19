Ünlü markaları taklit etmişler: Koli koli mısır gevreği ve deterjan…

İstanbul’da ünlü markaların paket ve kutularını taklit ederek, içlerine merdiven altı imalathanelerde üretilen kahvaltılık gevreği ve bulaşık deterjanı dolduran şebekeye operasyon düzenlendi. Baskında, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 15 bin paket mısır gevreği ve 10 bin bulaşık deterjanı ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, yabancı uyruklu çalışanlar İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, piyasaya sahte ürün süren şebekelere yönelik yapılan çalışmada Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde bir adresi belirledi. Yapılan çalışmaların ardından sanayi sitesi içerisinde bulunan adrese baskın düzenlendi.

MISIR GEVREĞİ VE BULAŞIK SABUNU

Adrese giren ekipler, çalışanların, karton paketlere sıvı deterjan kutuları ve mısır gevreği yerleştirdiklerini belirledi. Yapılan incelemede ürünlerin sahte olduğu anlaşıldı. Ünlü markaların etiket ve kutularını yaptıran şüphelilerin, içlerine merdiven altı imalathanelerde üretilen ürün yerleştirdikleri tespit edildi.

ÇALIŞANLARIN ÇOĞU YABANCI UYRUKLU

Yapılan aramada 10 bin 779 kutu sıvı deterjan, 15 bin 100 adet 450 gramlık paketler halinde mısır gevreği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, işyeri çalışanları arasında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu çalışanlar İl Göç İdaresine teslim edildi.

Polisin gözaltına aldığı K.S.'nin ifadesinde paketlenen ürünlerin yurt dışına gönderileceği bilgisine ulaşıldı. Şüpheli hakkında “6769 SKM” ve ”TCK-186/187” suçlarından adli işlem başlatıldı.

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