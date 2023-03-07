Üreticinin tonlarca kayısısı enkaz altında

6 Şubat depremlerinde Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yıkılan binaların enkazlarında kalan tonlarca kayısı ve üzümü, üreticiler kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışıyor.

Evren DEMİRDAŞ

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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremle birlikte Malatya'da çoğu kişinin geçim kaynağı olan kayısılar da enkaz altında kaldı. Doğanşehir ilçesinde kayısı üreticileri, 1 yıl boyunca emek verdiği ürünleri enkaz altından kurtarmaya çalışıyor.

Doğanşehir ilçesinde yıkılan binanın altındaki ürünlerini kurtarmaya çalışan Yılmaz Alakuş çektiği videoda, “15 ton kayısımız bu halde. Bu binanın üstü sağlamdı, yıktırmamak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Müteahhitler polis zoruyla geldi, bu binayı yıktı. Şu an enkaz altındaki kayısımızı kendi imkanlarımızla, kendi paramızla kaldırdık” diye konuştu.

“MASKİ'Yİ 20 KEZ ARADIK ANCAK GELMEDİLER”

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi’ni (MASKİ) enkaza dolan su için onlarca kez aradıklarını ancak herhangi bir geri dönüş yapılmadığını belirten üretici Mazlum Alakuş ise şöyle konuştu:

* “6 Şubat'ta meydana gelen ikinci depremde evimiz yıkıldı. 15 ton kayısımız 20 torba kuru üzümümüz ve gübremiz var. Hepsi enkazın altında kaldı bunun üstüne enkaz suyla dolunca ürünlerimiz hep zarar gördü.

* MASKİ'yi 20 kez aradık, ‘enkaz alanına gelip suyu kesin' diyoruz ancak gelmediler. Şu anda kendi çabalarımızla suyun içerisinde kalan kayısılarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. 1 aydır ürünlerimiz enkaz altında.

* Evimiz yıkılmadan önce ürünlerimizi almamıza izin vermediler, normalde ürünlerimizi çıkartılabilirdik. Burayı yıkan operatörler enkazı bırakıp gittiler. Ayrıca ürünlerimizi çıkarmak için betonların kaldırılması için operatörlere bin lirada para verdik.

* Şu anda betonları kaldırdılar ama belediye şimdi suyu kesmediği için depom hep suyla doldu. Benim gibi ilçede birçok kayısı üreticisi mağdur. Onlar en azından kayısılarının kurtarabildiler. Bizimkiler halen enkazın altında.”

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