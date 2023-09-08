İran’daki Urmiye Gölü kurudu… Tuz taşınımı Türkiye’yi de etkileyecek

Dünyanın ikinci büyük tuz gölü olan İran'daki Urmiye Gölü'nün büyük bölümü kurudu. Gölün kuruması, bölgeyi tuz fırtınalarına maruz bırakarak Türkiye'yi de etkileyecek.

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Küresel iklim değişikliği, azalan yağışlar ve yanlış politikalar nedeniyle Urmiye Gölü’nün su seviyesi 1970’lerden bu yana önemli ölçüde azaldı. Gölün kurumasıyla birlikte oluşan tuz yatakları, rüzgarla birlikte Türkiye’ye taşınacak.

‘TUZLANMAYLA BİRLİKTE BİR VERİMSİZLİK OLACAK'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddinoğlu, havzadaki tuzun rüzgarla bölgeye dağılmaya başladığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “O tuzun gittiği her bölgede tuzlanmayla birlikte artık bir verimsizlik olacak. Yani o bölgedeki verimli toprakların yok olmasına neden oluyor. Tabi ki göl bir ekosistem. O gölün ortadan kalkması, o bölgedeki o tuzların bir çöl haline dönüşmesi ve bu çöl haline dönüşen tuz birikintilerinin yüzlerce, hatta binlerce kilometre öteye rüzgarla taşınmasına neden olacak. Bizim o rüzgarla taşınan bütün alanlarımız doğal olarak o tuzdan etkilenecek. Tarımsal alanların verimsizliğine neden olacak” dedi.

TÜRKİYE'Yİ DE ETKİLEYECEK

Bu tahribat durumunun sadece o bölgeyi etkilemeyeceğini de dikkat çeken Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Yakın coğrafyada yani içinde Türkiye’nin de bulunduğu, ülkemizin de bulunduğu, Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli bir bölümünü de etkileyecek. Verimli toprak alanlarını, su kaynaklarının tamamını etkiler. Dolayısıyla bu alanların o çölleşme tuzla beraber gelen, o çölleşme hareketi içinde bulunan komşu ülkeleri de etkileyecek. Türkiye bunlardan bir tanesidir. Türkiye’yi etkileyecek. Rüzgarla taşınan her bir tuz parçası gittiği coğrafyada tahribata neden olacak. Siz orayı suladığınızda zaten o tuzlu toprak verimliliği büyük ölçüde ortadan kaldıracak. Tam olarak ne kadar alanı etkileyecek sorusuna cevap bulmak lazım. Ama Van’ın da bu etki alanı içinde olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu. (DHA)