Abone Ol

Uşak Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Uşak Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Uşak Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Uşak Üniversitesi birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 17.01.2023 mesai bitimine kadardır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…

X Reklam