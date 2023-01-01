Uşak Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Uşak Üniversitesi'ne öğretim üyesi alınacak.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Uşak Üniversitesi birimlerine Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi: 17.01.2023 mesai bitimine kadardır.