Üsküdar Belediye Başkanlığı arsa ve bina satışı gerçekleştiriyor
Üsküdar Belediye Başkanlığı arsa ve bina satacak. Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Mülkiyeti Üsküdar Belediye Başkanlığı’na ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin (a) Bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır.
İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu'nda 23.02.2023 tarihinde Perşembe günü sırasıyla saat 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30 'de Üsküdar Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.
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