Üsküdar’daki kaçak kafelerde ilgili yeni açıklama

Üsküdar Salacak’ta İBB tarafından yıkılması engellenen kaçak kafelerle ilgili açıklama yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, “Yıkım kararı İmar Barışı kapsamında verilen ‘yapı kayıt’ belgesi gerekçe gösterilerek engellendi. Yapı kayıt belgesi yıkım kararının uygulanmasına engel olamaz” dedi.

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koruma altına alarak İBB'nin yıkmasını engellediği Üsküdar Salacak Sahili'nde tarihi Kuşkonmaz Camii'nin yanındaki kaçak kafelerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Polisin kaçak kafelerin yıkımı engellemek için etten duvar ördüğü fotoğrafı “Bir dönemin özelliklerini ortaya koyan ibret vesikası fotoğraf nasıl ortaya çıktı sizinle paylaşmak isterim” notuyla paylaşarak süreci anlattı.

“YIKIM ENGELLENDİ”

Gökce, Üsküdar Salacak'ta Mimar Sinan'ın emaneti 443 yıllık tarihi Kuşkonmaz Camii'nin yanına yapılan kaçak kafelerin tahliyesi için Üsküdar Kaymakamlığı'ndan talepte bulunduklarını ancak taleplerinin anlaşılmayan nedenlerle yerine getirilmediğini belirtti.

2022 yılında İmar Kanunu gereğince İBB Encümeni tarafından oy birliği ile kaçak kafelerin yıkılmasına ve idari para cezası verilmesine karar verildiğini hatırlatan Gökce kaçak kafe sahiplerinin bu karara karşı dava açtığını anlattı.

Gökçe “Bu yıl 29 Mart tarihinde mahkeme ‘yürütmenin durdurulması' talebini reddetti. Kaçak kafe sahipleri bu karara itiraz ettiler, yapılan itiraz da Bölge İdare Mahkemesince red edildi. 10 Nisan 2023 tarihinde belediyemiz yıkım ve tahliye işlemini gerçekleştirmek istedi. Bu işlem İstanbul Valiliği Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından İmar Barışı kapsamında verilen ‘yapı kayıt' belgesi gerekçe gösterilerek engellendi” dedi.

“YAPI KAYIT BELGESİ YIKIMA ENGEL DEĞİL”

Gökce, İmar Kanunu'nun geçici 16'ıncı maddesi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereği yapı kayıt belgesinin imar açısından fazladan bir hak sağlamayacağı gibi idari para cezası ve yıkım kararının uygulanmasına engel olamayacağını vurguladı. İlgili yasalar çerçevesinde doğal sit alanlarında da imar denetim yetkisinin ilçe ve büyükşehir belediyelerinde olduğunu aktaran Gökce “ Dolayısıyla adında ‘Çevre' bulunan bakanlık doğal sit alanındaki bir yeşil alanı imara açan bir planı onaylasa dahi kaçak yapılar meşrulaşamaz ve bu karar yıkıma engel olmaz” dedi.

“MAHKEME İTİRAZLARI YERİNDE BULMADI”

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünce yıkıma engel olduğu iddia edilen tüm hususların kaçak kafe sahiplerinin açtığı davalarda da öne sürüldüğünü belirten Gökce “Ancak mahkeme bu itirazları hukuka uygun bulmamış ve reddetmiştir. Bütün bunlara rağmen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüğü bir yazı yazarak kaçak bir yapının yıkılmasını engellemek için devletin polisini yapının önüne çıkarttı” dedi.

“BAKANLIK KAÇAK YAPIYI KORUYOR”

Gökce şunları kaydetti:

“Bakanlık doğal sit alanındaki kaçak yapıyı korumak için doğal sit alanındaki yeşil alanı imara açıyor. Mimar Sinan emaneti 5 asırlık bir camiinin yanında, hepimize, bütün İstanbullulara ve 85 milyon vatandaşımıza ait olan bir yerde yapılan kaçak yapıyı, doğayı ve şehirleri koruması gereken bakanlık yasaya aykırı olarak koruyor. Doğayı ve şehrimizi korumak için biz de böyle bir tablo ile karşı karşıya kalıyoruz. Hukuka, akla, mantığa ve insafa aykırı bu durumu İstanbulluların takdirine saygıyla sunuyorum.”