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Üst geçide bıraktığı bebek öldü

Karabük'te üst geçidin merdivenlerinin altında poşette bebek cesedi bulundu. Bebeğini, olay yerinde doğurduktan sonra poşete sarıp, bırakıp gittiği belirlenen S.K. gözaltına alındı.

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Üst geçide bıraktığı bebek öldü

Dün akşam, Hürriyet Caddesi’ndeki üst geçide çıkan merdivenlerin dibindeki poşeti fark edenler, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, poşette yeni doğmuş bebek cesedi olduğunu tespit etti. Ekipler, bebeği bırakan kişinin bulunması için çalışma yaptı. İncelemelerin ardından bebeği bıraktığı tespit edilen 28 yaşındaki S.K., gece gözaltına alındı.

TEK BAŞINA DOĞRUMUŞ

S.K.’nin bebeğini üst geçidin merdivenlerinin altında tek başına doğurduğu ve sonra poşete sarıp olay yerine bırakıp gittiği öğrenildi. S.K.’nin polis merkezindeki sorgusu ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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