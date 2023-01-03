Üstünde 4 HES bulunan dereye beşinci HES’i yapmak istiyorlar

Giresun’un Çanakçı ilçesinde üzerinde 4 tane HES bulunan dereye beşincisi yapılmak istenilmesine karşı çıkan yöre halkı eylem yaparak sesini duyurmaya çalışırken, olayı da yargıya taşıdı.

İsmail AKDUMAN

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Çanakçı ilçesinde bulunan ve aynı adı taşıyan derede üstüne bu zamana kadar çeşitli şirketler tarafından 4 HES yapıldı. Yaz aylarında suyu korumaya başlayan dereye beşinci HES için de çalışmalar geçen yıl başladı.

Bölge halkı ise ilçenin merkezinden geçen dere üzerine daha fazla HES yapılmaması için eylem yaparak, Giresun İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Bugün yapılan davaya, çok sayıda vatandaş ile İYİ Parti ve CHP’li siyasiler katıldı. Mahkeme çıkışında açıklama yapan davanın avukatı Remzi Kazmaz, duruşmada HES’e verilen ÇED gerekli değil kararının eksiklerini anlatarak, iptalini ve bölgede keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme ise, 15 gün sonra karar vermek üzere duruşmayı erteledi.

“MAHKEMENİN KARARI BALIK VE SU SAMURLARININDA KADERİNİ BELİRLEYECEK”

Duruşma çıkışında açıklama yapan bölge halkının avukatı Remzi Kazmaz, ÇED raporundaki eksiklikleri ve çevreye vereceği zararları anlattıklarını belirterek, “HES'ten olumsuz etkilenecek bölge halkını temsilen 103 köylü adına dava açtık.

Çanakçı Deresi için verilen ÇED olumlu raporuna ilişkin hukuksuzlukları bilimsel gerekçelerle anlattığımız 15 sayfalık dilekçemizi mahkemeye sunduk ve tekrar ettik. Hem keşif hem de yürütmeyi durdurma kararı için talepte bulunduk. 15 gün sonra karar verecek mahkeme. Eğer olumsuz bir karar çıkarsa Danıştay’a gideceğiz. HES’lerle canı çıkarılmış, suyu tüketilmiş dereye beşinci HES’i yapmak istiyorlar.

Mahkemenin vereceği karar, Çanakçı deresinde yaşayan ve nesli tükenmekte olan kırmızı benekli alabalıkları ile Avrasya su samurlarının kaderini belirleyecek” diye konuştu.