‘Utanç davası’ 31 Mart’a ertelendi

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve 'imam nikahlı' evlendirildiği Kadir İstekli’nin yargılandığı dava 31 Mart’a ertelendi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızının evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve ‘imam nikahlı’ evlendirildiği Kadir İstekli'nin yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç da gözlemci olarak katıldı.

Duruşma salonunun bulunduğu katta çok sayıda çevik kuvvet bulunurken, koridor bariyerlerle kapatıldı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli cezaevinden getirildi.

Yayın yasağı getirilen ve kapalı görülen duruşma yaklaşık 9 saat sürdü. Mahkeme heyeti duruşmayı 31 Mart'a erteledi.

“OY UĞRUNA ÇOCUK İSTİSMARINI DOĞURAN ZİHNİYETİN YARGILANMAMASI EKSİKLİKTİR”

Kapalı olarak görülen duruşmaya gözlemci olarak katılan İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç açıklama yaptı.

Saraç, şu ifadeleri kullandı:

* “Bugün gizlilik kararı verilen, 6 yaşından itibaren istismara uğrayan H.K.G. davasının 2. duruşmasındaydık. Duruşmayı baştan sona izledik.

*Bu dava laik Cumhuriyet’i ve kurumlarını, TMK'nın kadınlar ve çocuklar için getirdiği hakları tanımayan zihniyetlerin yol açtığı bir sonuçtur.

*Bu davada oy uğruna çocuk istismarını doğuran zihniyetin yargılanmaması eksikliktir.

*Barolar olarak insan haklarını, çocuk haklarını korumak görevimizdir, aynı zamanda yetkimizdir de.

*Bunu ne kadar kısıtlamaya çalışırlarsa çalışsınlar, biz yine çocuklarımızı savunmaya, gelecekte çocuklarımızın istismara, kadınlarımızın tecavüze uğramaması için var olmaya inatla devam edeceğiz.

*Tarikatlara siyasi oy uğruna geçit verenleri sorgulamaya devam edeceğiz.

*Dinlediklerimden sonra, cesaretini bulunca yaşadığı hayatı sorgulayan ve direnen H.K.G.’yi yalnız bırakmama kararlılığımızı tekrarlıyoruz.”

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, H.K.G. müşteki, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli şüpheli olarak yer aldı.

İddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

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