Üvey babaya baltalı saldırı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşları 18 ve 16 olan iki kardeş, cinsel istismar iddiasında bulundukları üvey babalarını baltayla yaraladı.

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Olay, geçen pazartesi gecesi saat 23.30 sıralarında Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir binanın giriş katında ikamet eden Suriye uyruklu Ammar K., (48), yaklaşık 7 yıl önce Shirin A., ile ikinci evliliğini yaptı.

Shirin A.’nın üç çocuğuyla birlikte yaşayan Ammar K., iddiaya göre, üvey kız çocukları F.A., (18) ve A.A.’ya (16) yaklaşık 4 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu. Ammar K., yaşananları anlatmaları durumunda çocukları öldürmekle tehdit etti.

KAFASINA İSABET ETTİ

Üvey baba Ammar K.’nın tehditlerine rağmen F.A., yaşadıklarını 18 yaşındaki erkek kardeşi M.A.’ya anlattı. F.A ve M.A., Pazartesi gece saatlerinde evde bulunan baltayı alarak, Ammar K. uyuduğu sırada odasına gitti. F.A., elindeki baltayla üvey babasına saldırdı. Balta kafasına isabet eden Ammar K., ağır şekilde yaralandı.

POLİSE YANILTICI BİLGİ VERDİLER

Yaşanan olaya şahit olan anne Shirin A. ve olayı gerçekleştiren iki çocuğu dışarı çıkıp, bağırarak yardım istedi. Sesleri duyan mahalle sakinleri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk tedavisinin ardından Ammar K.’yı ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ise olay ile ilgili çalışma başlattı. Anne Shirin A. ve çocukları olay yerinde polise, parkta olduklarını eve geldiklerinde Ammar K.’nın kanlar içerisinde olduğunu ve yerde balta olduğunu söylediler. Hırsızlık girişiminden şüphelendiklerini söyleyen anne ve çocuklarının çelişkili ifadeleri üzerine polis, anne ve çocukları gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinde F.A., ve M.A., suçlarını itiraf etti. F.A., ifadesinde üvey babası Ammar K.’nın kendisine ve kız kardeşi A.A.’ya dört yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğunu, yaşananları erkek kardeşine anlattıktan sonra olay gecesi balta ile üvey babasına saldırdığını söyledi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hastanede tedavisi devam eden Ammar K.’nın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (DHA)