Uyuşturucu baskınında bir astsubay şehit oldu

Osmaniye’de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda şüphelinin açtığı ateş sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt şehit oldu, 1 teğmen ile 1 astsubay yaralandı. Sağ yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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Osmaniye’de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir astsubay şehit oldu.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak’taki Adil D. isimli kişinin oturduğu bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese baskın yaptı.

Eve gelen ekipleri gören Adil D., askerlerin üzerine ateş açtı. Teğmen Şule Erdoğdu, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal yaralandı.

Yaralı askerler, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt kurtarılamadı.

Hatay nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Astsubay Hasan Bozkurt’un evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Teğmen Erdoğdu ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Baysal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sağ olarak ele geçirilen şüpheli, gözaltına alındı.

YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya platformu X üzerinden şu mesajı paylaştı:

“Milletimizin başı sağ olsun #Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal hafif yaralandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ise ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman Jandarma Asb.Kd.Bçvş. Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Acımız büyük. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum.”

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