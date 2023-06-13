Lüks saatler, mücevherler! 1 milyar liralık kokain operasyonu

İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da düzenlenen dev operasyonda kokain parası olduğu öğrenilen 100 milyon Türk Lirası üzerinde nakit ve mücevher ele geçirildi. Uyuşturucu şebekesinin 1 milyar TL'lik mal varlığına da el kondu.

Habip ATAM

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı

koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele

Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturma, 13 Haziran 2023

günü operasyona dönüştürüldü.

İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde 23 şüpheli gözaltına alındı.

“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen

soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti

ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, Türkiye’deki menkul ve

gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el kondu.

Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon Türk Lirası üzerinde nakit ve mücevherat

ele geçirildi.