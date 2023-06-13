Lüks saatler, mücevherler! 1 milyar liralık kokain operasyonu
İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın'da düzenlenen dev operasyonda kokain parası olduğu öğrenilen 100 milyon Türk Lirası üzerinde nakit ve mücevher ele geçirildi. Uyuşturucu şebekesinin 1 milyar TL'lik mal varlığına da el kondu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı
koordinesinde yürütülen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık iki yıldır sürdürülen soruşturma, 13 Haziran 2023
günü operasyona dönüştürüldü.
İstanbul, Muğla, Antalya, Ankara ve Aydın illerinde 23 şüpheli gözaltına alındı.
“Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen
soruşturmada, Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti
ve farklı suç faaliyetleri olan bu organizasyonun, Türkiye’deki menkul ve
gayrimenkul olmak üzere 1 milyar Türk Lirası üzerindeki malvarlığına el kondu.
Operasyon sırasında da yaklaşık 100 milyon Türk Lirası üzerinde nakit ve mücevherat
ele geçirildi.