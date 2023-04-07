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Uyuşturucudan süs eşyası üretmişler

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda metamfetamin cinsi uyuşturucudan üretilen süs eşyası ele geçirildi.

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Uyuşturucudan süs eşyası üretmişler

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirdiği risk analizi çalışmaları kapsamında yurt dışına gideceği belirlenen bir gönderi incelemeye alındı.

Uyuşturucu olabileceğinden şüphelenilen kargo gönderisi, narkotik dedektör köpekler tarafından arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan gönderinin içinde 2 süs eşyası olduğu görüldü.

Kutuda başka bir şey bulunmaması ve köpeklerin gösterdiği tepki üzerine eşyalarda uyuşturucu olabileceği ihtimali göz önüne alındı ve süs eşyaları teste tabi tutuldu.

Yapılan analiz sonucu eşyaların malzemesinde metamfetamin cinsi uyuşturucu kullanıldığı tespit edildi.

Süs eşyası görünümündeki metamfetaminin 6 kilo 450 gram olduğu belirlendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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