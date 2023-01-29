Üzerine kapı camı düşen berber çırağı kurtarılamadı
Gaziantep'te bir berberde çırak olan Suriyeli Abdurrezzak Kahya (12), kapı camının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam Düztepe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, berberde çıraklık yapan Suriye uyruklu Abdurrezzak Kahya, iş yerinin camlı kapısını kapatmak istedi. Bu sırada kapıdaki cam kırılarak, Kahya’nın üzerine düştü.
Camın atardamarına gelmesiyle ağır yaralanan Kahya, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Abdurrezzak Kahya, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Abdurrezzak Kahyanın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)