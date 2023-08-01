Uzlaşma sağlandı, İzmir ulaşımında grev sona erdi

İzmir’de toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine Metro A.Ş. çalışanları tarafından iki gün önce başlatılan grev taraflar arasında anlaşma sağlanması sonucu sona erdi.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı sağlanamamasının ardından pazartesi günü sabaha karşı işçiler tarafından başlatılan grev bugün dün akşam saatlerinde taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

“ÇOK ŞÜKÜR… ÇOK MUTLUYUM…”

Grevin sona erdiğini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı “Çok şükür… çok mutluyum… Metro ve tramvaylarımız yarın sabahtan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor. 2 gündür yaşanan büyük sıkıntılar bittiği için çok sevinçliyim. Tüm İzmirlileri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” sözleriyle duyurdu.

“TÜM CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN”

Öte yandan Demiryol-İş Sendikası da sosyal medya hesabından “İzmir Metro A. Ş.’de yürüttüğümüz 10. Dönem toplu iş sözleşmesi iki tarafın karşılıklı uzlaşıya varması sonucu imza altına alınmıştır. Tüm camiamıza hayırlı olmasını dileriz” paylaşımını yaptı. ANKA