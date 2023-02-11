Vahap Seçer’den Suriyeli tepkisi: Planlı olarak gönderiyorlar

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Vahap Seçer, depremin vurduğu 10 şehirden yeni bir Suriyeli göçü konusunda uyarıda bulundu. Seçer, “Biz milletimizi bağrımıza basarız. Ancak planlı olarak yüzbinlerce Suriyeli sığınmacı da getiriliyor. İlgilileri uyarıyorum” dedi.

Ali Ekber ŞEN

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma neden oldu. Depremden zarar görenlerin bir kısmı çeşitli illere gönderilirken, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Suriyelilerin planlı olarak Mersin’e gönderildiğini açıkladı ve tepki gösterdi.

“MERSİN’E BU KÖTÜLÜĞÜ YAPTIRMAYIZ”

6 Şubat'ta meydana gelen 2 büyük deprem 10 şehirde on binlerce can kaybına, yaralanmaya ve çok sayıda binanın yıkılmasına yol açtı, depremin vurduğu illerden göç başladı.

Mersin de depremin vurduğu illerden en fazla göç alan şehirlerin başında geliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi deprem göçünün başlamasıyla depremzedelerin otogarda karşılanmasından geçici barınma alanlarına alınmasına, gıda ve kıyafet yardımından sağlık yardımına kadar birçok alanda çalışmalar yaptı. Belediye şu anda insan kaynağının büyük kısmını depremzedelerle ilgili çalışmalara ayırmış durumda. Depremzedeler için ellerinden geleni yapacaklarını ancak planlı olarak Suriyelilerin de Mersin’e gönderilmesine tepki gösteren Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Planlı olarak yüzbinlerce Suriyeli sığınmacı getiriliyor. Mersin'e bu kötülüğü yaptırmayız” dedi.

SURİYE'DEN YENİ GÖÇ DALGASI İDDİASI

Mersin, deprem göçünün ilk hedef noktalarından biri olurken, deprem anına kadar bölge illerde yaşayan Suriyeli mültecilerin yanı sıra Suriye'de yaşayanların da Mersin'e getirildiği iddiası Mersin kamuoyunu birkaç gündür meşgul ediyor. Bununla ilgili iddialar ve tartışmalar, KYK'ya ait kız öğrenci yurduna ve Fuar Merkezine Suriyeli depremzede mültecilerin getirilmesiyle başladı.

YURTTAKİ MÜLTECİLER TAHLİYE EDİLDİ

Sosyal medyada 2 gündür dolaşan haberler ve videolar üzerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesabından “Kamuoyunu meşgul eden ve benim de yakından takip ettiğim KYK Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen Suriye'den gelen sığınmacıların tahliyesi, şu an belediyemizin otobüsleri ile valilik tarafından yapılmaktadır. Ancak şehrimize gelişleri devam etmektedir.Mersin bu yükü taşıyamaz” açıklamasını yaptı.

“ZATEN 400 BİN SIĞINMACI GETİRDİNİZ”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medyadan ilgilileri konuyla ilgili uyaran Başkan Seçer şunları söyledi:

“Deprem bölgesinde barınma sorunu had safhada. Başta Mersin olmak üzere, diğer şehirlere yoğun göç başladı. Mersin'e gelen vatandaşlarımız aç, açık kalmasın diye, biz tüm imkânlarımızı seferber ettik. Ancak bu sürecin çok dikkatli yönetilmesi şart. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Deprem bölgesinden yüzbinlerce vatandaşımız Mersin'e geliyor. Biz milletimizi bağrımıza basarız. Ancak planlı olarak yüzbinlerce Suriyeli sığınmacı da getiriliyor. İlgilileri uyarıyorum! Zaten 400 bin sığınmacıyı getirdiniz, bunu da taşıyamayız. Mersin'e bu kötülüğü yaptırmayız.”

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