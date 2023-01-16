‘Vakıf arazilerini eken çiftçiler yüksek kiralarla karşı karşıya’

Eskişehir Çifteler ilçesinde muhtarlar ve çiftçilerle bir araya gelen CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Mahmut Sani Vakfı’na ait arazileri kuşaklar boyu eken çiftçilerin, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün yaptığı yeniden değerleme sonrası yüksek kira bedelleri ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Çifteler'de muhtarlar ve çiftçilerle buluşan CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, vakıf arazilerinin ihaleye çıkarılması ve yüzde 400 ila yüzde 800 arasında yapılan sözleşme zammı ile pancar kota tepkisini, dile getirdi.

Çiftçiler, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Mahmut Sani Vakfı arazileri için, çıkılacak ihalelerin iptal edilmesi ve sözleşme süresinin uzatılmasını talep etti.

“BESİCİLİK DE OLUMSUZ ETKİLENECEK”

CHP Milletvekilleri Çakırözer ve Süllü, nesillerce bölge halkının ekip biçtiği, ailelerinin geçmişte ödediği bedellerin yok sayılarak miras sayılan tarım arazilerinin ihalelerle başkalarının eline geçmesinin, vatandaşlar arasında yaratacağı huzursuzluğa dikkat çekti.

Süllü ve Çakırözer, bu uygulamadan bölgede yaklaşık 2 bin 500 ailenin etkileneceğini söyleyerek ihalelerle arazilerin büyük tarım şirketlerinin eline geçmesi ile bölge halkının tek geçim kaynağı olan tarımdan uzaklaşacağına ve yüksek yem maliyetleri ile zor durumda olan besicinin meralardan yararlanamamasıyla besiciliğin olumsuz etkileneceğini vurguladı.

“ÜRETİCİLER PANCAR EKMEKTEN UZAKLAŞIYOR”

Çifteler ilçesinde pancar üreticilerinin dertlerini de dinleyen CHP Eskişehir Milletvekilleri, “Türk Şeker Eskişehir Fabrikası, pancar kotalarını dolduramayan üreticilere ceza yağdırıyor. İklim koşullarıyla, hastalıklı tohumlarla rekoltesi düşen çiftçi, ton başına 475 TL ceza ödüyor.

Her bir üretici, 400-500 bin TL ceza ödemek zorunda bırakılıyor; grup içinde kotayı dolduramayanlar nedeniyle fabrikadan para alamıyor” diyerek üreticilerin pancar ekmekten uzaklaştığına ve Eskişehir Şeker Fabrikası'nın şeker üretiminde sorun yaşayacağına dikkat çekti.

Süllü ve Çakırözer, AKP iktidarında üretici ile besicinin zulümle her geçen gün üretimden uzaklaşmasının, gıda krizine ve fiyat artışlarına da yol açtığının altını çizerek CHP iktidarında uygulanacak tarım politikalarıyla üreticinin sorunlarının sona ereceğini, üretimin desteklenmesiyle hem üreticinin hem de tüketicinin kazanacağını vurguladı.