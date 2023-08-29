Vale katilleri polisle çatışmıştı, operasyonla yakalandılar

İstanbul’da, hırsızlara engel olmaya çalışan Vale Ogün Tekin’i öldüren, çaldıkları araçla kaçan 4 şüpheli operasyonla yakalandı. Operasyonda başka bir cinayetten aranan 2 şüpheli ile bir emlakçı da gözaltına alındı.

Habip ATAM

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Başakşehir'de, 20 Ağustos’ta meydana gelen olayda, 4 şüpheli Bahçeşehir Göleti yakınındaki bir otoparka geldi.

Otoparka geldikleri araçtan inen şüpheliler, bir süre sonra vale noktasında giderek, bir aracın anahtarını çaldı.

Şüpheliler başkasına ait araçla kaçarken, vale olarak çalışan Ogün Tekin durumu fark etti.

Vale Ogün Tekin, şüphelileri engellemek için koşmaya başladı. “Durun” diyerek bağıran Tekin, araca yaklaşınca şüphelilerden biri ateş etti. Yaralanan genç hayatını kaybetti.

POLİSE DE ATEŞ AÇILDI

Çalınan aracı durdurma imkanı olmadığı halde, saldırganların vurduğu Ogün Tekin'i öldürenlerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin, ikiz kardeşler Cebrail Erdem(20) ve Mikail Erdem ile Yakup Yıldırım (21) ve Baran Polat (25) olduğu anlaşıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin izine ulaştı.

Araçla hareket halinde olan saldırganların yakalanması için 22 Ağustos'ta Arnavutköy, Hadımköy'de operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 3'ünün bulunduğu araçtan polise de ateş açılınca çatışma yaşandı. Asayiş, Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ve ilçe ekipleri hemen bölgeye sevk edildi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Silahla saldırganlar, araçla uzaklaşırken, yoldaki bir sürücüyü durdurdu. Silahla tehdit ettikleri sürücünün kamyonetini alan şüpheliler izlerini kaybettirdi.

Cinayet Masası ekipleri şüphelilerin izine Kırklareli, Lüleburgaz'da ulaştı. Ekipler Kırklareli'ne gitti. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenlendi.

YAKALANDILAR

Özel harekat ekiplerinin de hazır bulunduğu operasyonda polisin peşinde olduğu Cebrail Erdem, Mikail Erdem adlı ikiz kardeşlerle Yakup Yıldırım ve Baran Polat gözaltına alındı. Olayla ilgili daha önce de yardım ve yataklık suçundan 3 kişi gözaltına alınmıştı.

BAŞKA CİNAYET ZANLISI 2 ŞÜPHELİ

Aynı adreste 18 Mayıs'ta Esenyurt'ta Ahmet Ertan'ın öldürüldüğü cinayetten aranan Murat Erdem (24) ve Serdest Çelebi (21) ile şüphelilere ev bulan emlakçı da yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

201 SUÇ KAYDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilerden Mikail Erdem'in 87 ikiz kardeşinin 48, Yakup Yıldırım'ın 27 suç kaydı olduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise toplam 39 suç kaydı olduğu belirtildi.