Validebağ Korusu için çıkartılan imar planları ve millet bahçesi projesi iptal edildi

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Validebağ Korusu için çıkartılan imar planları ve millet bahçesi projesini oy birliğiyle iptal etti.

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Mahkeme, 30 Kasım 2022 tarihinde imar planları ve millet bahçesi projesi için görülen iki ayrı davanın ardından kararını açıkladı.

KAMU YARARINA VE HUKUKA AYKIRI

Kararda, koru için çıkartılan koruma amaçlı imar planlarının açık bir şekilde korunması gereken alanın tahribatına neden olacağının anlaşıldığı belirtilerek, “Dava konusu planlarda şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” denildi.

MİLLET BAHÇESİ PROJESİ DE İPTAL EDİLDİ

Mahkeme, millet bahçesi peyzaj projesi hakkındaki kararında, projenin uygulanması durumunda Validebağ Korusu’nun “orman”, “doğal nitelikli yeşil alan” ve “koruma alanı” vasıflarını yani ekolojik zenginliğini kaybederek “millet bahçesi”, “park” kategorisine indirgeneceğini vurguladı.

Bu nedenlerle mahkeme, dava konusu olan imar planları ve millet bahçesi peyzaj projesini oy birliğiyle iptal etti. (AA)