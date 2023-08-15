Validebağ Korusu’nu yapılaşmaya açan sit kararı iptal edildi

İstanbul’un son kalan yeşil alanlarından Üsküdar’daki Validebağ Korusu’nun devamı niteliğindeki Haydarpaşa Lisesi'nin de bulunduğu alanın doğal sit statüsünü değiştirerek yapılaşmaya açan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararı, İBB’nin açtığı dava sonucu iptal edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yıllardır yapılaşma tehdidi altında olan Anadolu Yakası'nın en önemli yeşil alanlarından Validebağ Korusu ile ilgili çıkan son mahkeme kararını İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce sosyal medya hesabından duyurdu.

“İstanbullulara güzel bir haberim var” diyen Gökce “Validebağ Korusu İstanbul Anadolu yakasının ikinci büyük yeşil alanı. 125 bitki, 119 kuş türüne ev sahipliği yapan, 400 yaşında anıt ağaçlara sahip ekolojik bir zenginlik. Haydarpaşa Lisesi de Validebağ korusunun devamı niteliğinde bir alanda yer alan mutlaka korunması gereken doğal bir sit alanı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 7 Mart 2022 tarihli kararıyla bu alanın sit alanı statüsünü değiştirerek yapılaşmaya açtı” dedi.

“PLANLAMA İLKE VE TEKNİKLERİNE UYGUN BULUNMADI”

İBB olarak Validebağ Korusu’nu yapılaşmadan korumak için dava açtıklarını aktaran Gökce “Sonuçta mahkeme alınan kararın planlama ilke ve tekniklerine uygun olmadığı gerekçesiyle itirazımızı kabul ederek planı iptal etti.

Validebağ Korusu ve aynı alandaki Haydarpaşa Lisesi tüm güzellikleriyle İstanbullulara nefes vermeye devam edecek. Kamuoyuna mutlulukla duyururum” dedi.

İlginizi Çekebilir Depremi bahane edip yine Validebağ Korusu'na göz diktiler