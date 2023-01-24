Validebağ Korusu’nun dokusunu bozacak planlar için bir iptal kararı daha

Validebağ Korusu’nun doğal dokusunu bozacak imar planları için bir iptal kararı daha çıktı. Validebağ Gönüllüleri’nin açtığı davalarda çıkan iptal kararının ardından Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası’nın birlikte açtığı davada da imar planları mahkeme tarafından iptal edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'da Anadolu Yakası'nın son yeşil alanlarından olan, 1.derece sit koruması altında olmasına rağmen yıllardır yapılaşma baskısı yaşayan Üsküdar'daki Validebağ Korusu idare mahkemesinden sevindiren bir haber geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2021 yılının mart ayında onayladığı Validebağ Korusu koruma amaçlı imar planlarına Şehir Plancıları Odası ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından iptal davası açılmıştı.

İstanbul 2. İdare Mahkemesi davayı 16 Aralık 2022 tarihinde karara bağlayarak planları iptal etti. Kararda, imar planlarının tematik analizlerden, yeterli sentez çalışmalarından yoksun olduğuna, yeterli analitik değerlendirme sürecinden geçmediğine dikkat çekildi.

“KORU DOĞAL KURGUSUNU KAYBEDER”

Planlarda öngörülen Millet Bahçesi peyzaj projesinin uygulanması durumunda Validebağ Korusu'nun “orman”, “doğal nitelikli yeşil alan” ve “koruma alanı” vasıflarını, ekolojik zenginliğini kaybedeceği, “millet bahçesi-park” kategorisine indirgeneceği vurgulandı.

Validebağ Korusu'na ilişkin İBB Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan millet bahçesi projesinin uygulanması halinde, korunun ışıklandırılması, futbol sahası yanına amfi tiyatro yapılması, fitness alanları oluşturulması, gözlem kulesi yapılması, bisiklet parkuru yapılması, çocuk oyun alanlarının düzenlenmesi, otopark zeminlerinin yenilenerek çim taşı yapılması, binaların kenarlarında bulunan zemin kaplamalarının değiştirilmesinin neticesinde, Validebağ Korusu'nun doğal kurgusunu kaybedeceği, parçalanmış ekosistemlere sahip olacağı belirtildi.

Plan ile korunması gereken alanın tahribatına neden olunacağının altı çizilerek planlarda şehircilik ilkelerine, planlama esasları ve tekniklerine, kamu yararına ve hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı.

GÖNÜLLÜLERİN AÇTIĞI DAVADA DA İPTAL KARARI ÇIKMIŞTI

Validebağ Gönüllüleri'nin açtığı dava sonucunda da İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 7 Aralık 2022 tarihinde korunun millet bahçesine dönüştürülmesinin önünü açan koruma kurulu kararını ve imar planlarını iptal etmişti.

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