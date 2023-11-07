Vali’den Bakan’a sitem: Bizi serbest bırakın

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı bir programda kentin yatırım önceliği konusunda Özhaseki’ye sitemde bulundu. Vali Çiçek, “Biz bazen önceliğimizi ilin başka yatırımlarına çekmeye çalışırken sizin sert defansınızla karşılaşıyoruz. Bizi biraz serbest bırakırsanız” ifadelerini kullandı.

Müslüm EVCİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi Çevre ve Sürdürülebilirlik Temalı 2023 – 2024 akademik yılı açılış törenine katıldı.

“SERT DEFANS YAPILIYOR”

Törende konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, kentin öncelikli yatırımları konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye sitemde bulundu.

Şehrin öncelikli yatırımları noktasında kendilerine sert defans yapıldığını ifade eden Vali Çiçek, Özhaseki'den bu konuda kendilerine kolaylık sağlanmasını talep etti.

“ÖNCELİKLE ÜNİVERSİTE” DİYORSUNUZ

Vali Çiçek, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Bir konuda sitemim var. Üniversite göz bebeğiniz, ilgileniyorsunuz. Biz bazen önceliğimizi ilin başka yatırımlarına çekmeye çalışırken sizin sert defansınızla karşılaşıyoruz. Öncelik üniversite diyorsunuz.

Biz hastaneye gelecek parayı başka bir yere aktarmaya çalışırken, siz önce Erciyes Üniversitesi sonra diğer yatırımlar diyorsunuz. Biraz o konuda bizi serbest bırakırsanız. Aslında üniversiteye olan tutkunuzu biliyoruz.

Erciyes Üniversitesi bizi gururlandırmak için büyük çaba sarf ediyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

ÖZHASEKİ'NİN DAMADI ÜNİVERSİTEYE DEKAN OLARAK ATANMIŞTI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Eylül 2022 tarihinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun’un atanmasının ardından üniversitedeki birçok birimde görev değişikliği yaşanmıştı.

O dönemde üniversitenin Tıp Fakültesi dekanlığına vekaleten AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki’nin damadı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu atanmıştı.