Valilik, Bolu Belediyesi’nin deprem bölgesi için askıda gıda uygulamasını engelledi

Bolu Belediyesi tarafından depremzedelere destek vermek amacıyla başlatılan askıda konserve kampanyasının, Bolu Valiliği’ tarafından engellediğini belirtildi. Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medyadan tepki göstererek, “Devletin valileri bizim yardımlarımızı engelleyeceğine, sığınmacıların işgal ve yağmalarını engellesin” dedi.

İsmail AKDUMAN

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Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla meydana gelen 2 depremde binlerce insan hayatını kaybederken binlerce insan da evsiz kaldı. Depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yardım gönderen ve bölgede incelemeler yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kente geri döndükten sonra da belediyeye ait fabrikada askıda konserve kampanyası başlattı.

KAMPANYAYA VALİLİK ENGELİ

Belediye Başkanı Tanju Özcan sosyal medyadan yaptığı açıklamada valilik kararına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, “Köroğlu Kooperatifi tarafından depremzedelerimize göndermek için düzenlenen ‘askıda konserve' kampanyası Bolu Valiliğinin tehdit ve talimatları doğrultusunda durdurulmuştur. Sebebini merak eden vatandaşlarımız Bolu Valisi Erkan Kılıç'a sorabilirler. Devletin valileri bizim yardımlarımızı engelleyeceğine, sığınmacıların işgal ve yağmalarını engellesin” diyerek telefon numarası paylaştı.





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