Valilik uyardı: İstanbul’a kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul Valiliği, tarafından kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini duyuruldu. İstanbul ve çevresini etkileyecek yağışların metrekareye 50 kilograma kadar yağış bırakması bekleniyor.

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İstanbul Valiliği’nin sosyal medya üzerinden yaptığı hava durumu açıklamasında, şu uyarılar yer aldı:

“Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

BİRÇOK BÖLGEDE ETKİLİ OLACAK

Marmara ve Ege kıyıları ile Antalya’nın doğusu için de yarın sabah saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Antalya çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacak. Yağışların İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla’da kuvvetli olması bekleniyor.