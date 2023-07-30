Valilikten Akbelen savunması: Yerine fidan dikilecek

Muğla’nın Milas ilçesine bağıl İkizköy Akbelen Ormanı’nda 78 hektarlık alanda orman ağaç kesiminin tamamlanmasının ardından tomruklar orman deposuna taşınmaya devam ederken Muğla Valiliği bu akşam saatlerinde yazılı açıklama yaptı, 130 bin fidan dikimi yapılacağını öne sürdü.

Yaşar ANTER

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Muğla Valiliği’nden Akbelen Ormanı'nda kesilen ağaçlarla ilgili açıklama geldi.

Kesilen ağaçların yerine fidan dikileceği iddia edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*İlimiz Milas ilçesinde bulunan; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda; Yeniköy-Kemerköy Termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verilmiştir.

*Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023'te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibariyle sona ermiştir.

“130 BİN FİDAN DİKİMİ GERÇEKLEŞTİRELECEK”

*Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir.

*Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır.

*Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturamaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz.

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