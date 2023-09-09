Valilikten Büyükçekmece’de bir çocuğun bıçaklanması hakkında açıklama
İstanbul Valiliği, sosyal medyada iddia edilenin aksine Büyükçekmece’de bıçaklanan çocuğun Suriye uyrukluğu olduğunu açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Büyükçekmece'nin Ulus Mahallesi’nde 3 Eylül’de 2 çocuk arasındaki bıçaklama olayının sosyal medya mecralarında “11 yaşındaki çocuk, Suriyeli tarafından defalarca bıçaklandı” şeklinde paylaşıldığı belirtildi.
Valilik, şu bilgileri paylaştı:
“Olayda 2011 yılı doğumlu yabancı uyruklu M.K. isimli çocuğun, yine aynı mahallede yaşayan 2010 yılı doğumlu E.C.Y. isimli çocuk tarafından bıçaklandığı anlaşılmıştır. Tartışmanın taş atma meselesinden yaşandığı ve E.C.Y’nin tartışma sonrasında yabancı uyruklu M.K’yı yanında taşıdığı bıçakla yaraladığı tespit edilmiştir. Olayın ardından E.C.Y, kullanmış olduğu suç aleti bıçakla beraber yakalanarak gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç devam etmektedir.” (AA)