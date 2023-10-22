Valilikten çağrı: Tüm şehri Türk bayraklarıyla süsleyin

İstanbul Valiliği, Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm İstanbulluları, şehri Türk bayraklarıyla süslemeye davet etti.

Sözcü İstanbul

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Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kentte yaşayanlara çağrıda bulanan İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Millet olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümünü kutluyoruz. İstanbul Valiliği de Cumhuriyet Bayramı haftasında tüm İstanbulluları, şehrimizi bayraklarla süslemeye davet ediyor.

Valiliğimizce bu çerçevede tüm kamu kurum-kuruluşlarına ve STK'lara yönelik genelge yayınlandı. İstanbul Valisi Davut Gül bu davetin startını geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla birlikte verecek.

Vali Gül, Fatih – Fevzipaşa Caddesi'nde düzenlenecek basın açıklamasında İstanbul'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hazırlıklarına ilişkin de bilgi verecek.“

Etkinliğin başlangıcı 23 Ekim'de saat 11.00'de Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde gerçekleşecek.