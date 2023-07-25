Valilikten kamu personeline sıcak hava izni

Manisa’da Akhisar Kaymakamlığı, 26 Temmuz Çarşamba günü kentte yaşanması beklenen yüksek hava sıcaklığı sebebiyle kamu kuruluşlarında çalışan hamileler ve engelliler ile kronik rahatsızlığı bulunanların yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.

İlker KILIÇASLAN

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Hava sıcaklıklarını Temmuz ayında mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yaşamı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Meteorolojinin 26 Temmuz tarihinde birçok ilde hava sıcaklıklarının 45 derecenin üzerinde seyredeceğine yönelik açıklamasında bulunmuş ve vatandaşları aşı sıcaklıklardan dolayı uyarmıştı.

26 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 45 derecenin üzerine çıkması beklenen iller arasında yer alan Manisa'da bir ilçede kamu kuruluşlarında çalışanlar için dikkat çeken karar alındı.

HAMİLE, ENGELLİ VE KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN PERSONELLER İZİNLİ SAYILACAK

Yarın kentte yaşanması beklenen en yüksek sıcaklık için Akhisar Kaymakamlığı harekete geçti. 45 dereceyi aşması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle Akhisar Kaymakamlığı, ilçedeki tüm kamu kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personellerin yarın izinli sayılacağını duyurdu.

Akhisar Kaymakamı Murat Kütük yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünün 24 Temmuz ve 347-1 uyarı nolu yazısında 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının ilimizde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkarak gölgede 45 dereceyi bulması beklendiğinden; hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personeller 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır. İlçemiz kamu ve kuruluşlarında çalışan tüm personellere duyurulur”

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