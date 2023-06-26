Valizler karıştı, tedavi için biriktirilen 500 bin TL’lik altın kayıp

Diyarbakır'da yaşayan MPS Tip 6 hastası 15 yaşındaki Medine Sayan'ın tedavisi için biriktirilen yaklaşık 500 bin TL'lik altının bulunduğu kırmızı valiz, bayram ziyareti için gittikleri Mardin'de, aynı renk ve ebatta valizi olan yolcular tarafından alındı.

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Diyarbakır’da yaşayan Maroteaux-Lamy (MPS Tip 6) hastası, 104 santimetre boyundaki Medine Sayan için ailesi, bayramdan sonra İstanbul’da uygulanacak tedavi için çoğu borç alınan yaklaşık 500 bin TL’lik altın biriktirdi.

Bayram ziyareti için Mardin’in Kızıltepe ilçesine giden aile, bayram sonrası İstanbul’a gidecekleri için altınları da yanlarına alıp valize koydu. Aile, Kızıltepe ilçe otogarında aldıkları valizi eve gidip açtıklarında içindeki eşyaların kendilerine ait olmadığını gördü. Kızıltepe Otogarı’na giden aile, başka kırmızı valizli 2 yolcunun Mardin’de indiğini öğrendi.

Bu kez Mardin’e giden aile, güvenlik kameralarından sonuç alamayınca Diyarbakır’a dönerek otogardaki güvenlik kameralarına baktı. Aile, görüntülerden bindikleri otobüse kırmızı valizli 2 yolcunun bindiğini tespit etti. Valizlerin karıştığını anlayan aile, tekrar Mardin’e giderek güvenlik kamera görüntülerini polise vererek, valizlerini alan yolcuların bulunması için şikayette bulundu. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

“BİR YILA YAKINDIR PARA BİRİKTİRİYORUZ”

Medine’nin dayısı Mehmet Şerif Güngöngür (46) şunları söyledi:

– Biz Diyarbakır’dan Mardin’e yolculuk ederken valizimizde 500 bin TL değerinde ziynet eşyası vardı. Bir şahısla valizimiz karıştı. İkimizin de valizi kırmızı. Çantayı alan kişiler, bagajda bulunan kendi valizlerine benzeyen kırmızı valizi aldılar. Biz de karşı tarafın valizini aldık. Açtığımızda bizim çantamız olmadığını fark ettik. Daha sonra yaptığımız araştırmada o şahıslara bir daha ulaşamadık. Şu an mağdur durumdayız.

– Bayram için Kızıltepe’ye, oradan da Medine’nin tedavisi için İstanbul’a gidecektik. Bir yıla yakın bu paraları biriktiriyoruz. Çoğu dostlardan aldığımız borç paradır. 500 bin TL yeterli değil, daha fazlasına ihtiyaç var. Medine’nin ilik nakli olması gerekiyor. Medine’nin Maroteaux-Lamy (MPS Tip 6) hastalığı var. Çantayı alan kişiler lütfen en yakın karakola götürüp teslim etsinler. Çünkü Medine’nin bu tedaviye ihtiyacı var. Babası da kanser hastası, onlar da çok mağdur durumda.

Medine Sayan ise tedavi parasını kaybettikleri için çok üzgün olduğunu belirterek, “Tedavi için İstanbul’a gidecektim. Mardin’e giderken çantalar karıştı. İçindeki paraların hepsini yanlışlıkla başkası aldı. Ben valizimin geri getirilmesini istiyorum. O paralar benim tedavi param ve onu lütfen bana geri getirin” diye konuştu. (DHA)

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