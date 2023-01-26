Van Gölü’nde 807 bin metreküp dip çamuru temizlendi

Van Gölü'nde 2019 yılında başlatılan dip çamuru temizleme çalışmaları devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gölde bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldığını duyurdu.

Orhan BOZKURT

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Van Gölü’nde bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldığını duyurdu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşarask yaptığı açıklamada, “Van Gölü’müz hep mavi kalacak. Dünyanın incisi Van Gölü’müzü korumak, en güzel haliyle geleceğe taşımak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı” dedi.

Van Gölü dip çamuru temizleme çalışmaları, 2019 yılında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılmıştı.