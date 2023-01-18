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Van yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem… Son depremler

İran'da Van sınırlarına yakın bölgede 5,7 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:27 - 18 Ocak 2023 Güncellenme:
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Van yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem… Son depremler

AFAD verilerine göre Van yakınlarında saat 13:08’te 5,7 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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