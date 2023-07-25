Van’da ele geçirildi, tam 2 ton 90 kilo..
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Özalp ilçesi İran sınır hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Van’ın Özalp ilçesi İran sınır hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.
MEHMETÇİK İLE ORTAK OPERASYON 1 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyon anından görüntüler ve ele geçirilen uyuşturucu maddesinin fotoğraflarını paylaşan Yerlikaya, “Van Özalp ilçemizde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik ve Özel Harekat unsurlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığına bağlı görevlilerin müşterek yaptığı çalışmada; Daralı ağırlığı 2 ton 90 kilogram olan toz esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahıs gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” dedi.