Van’da ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Operasyonu’ başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Van'a 480 personelin katılımıyla 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu' başlatıldığını açıkladı.

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Van’ın Çatak ilçesi Acarlar bölgesinde ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış-25 Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top Operasyonu’ başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, jandarma komando ve jandarma özel harekat (JÖH); 4 tabur, 480 personel ve 37 operasyonel tim görevlendirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen ‘Eren Abluka Sonbahar-Kış’ operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği bildirildi. (DHA)

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