Van’da göçmen taşıyan otobüs devrildi: 5 ölü, 30 yaralı

Van İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan ve güvenlik görevlileri nezaretinde Gaziantep'e götürülen kaçak göçmenleri taşıyan midibüs, şarampole devrildi. Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti 30 kişi de yarandı.

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Geri Gönderme Merkezi’nde bulunan kaçak göçmenleri Gaziantep’e götürülmek üzere yol çıkan midibüs Van-Hakkari kara yolunun Kaymakamlık Çeşmesi mevkiinde saat 03:00 sıralarında şarampole yuvarlandı.

Kazada 7 polis, 2 şoför ve 26 düzensiz göçmen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere ulaştırıldı. Ancak yaralı göçmenlerden 5’i hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Van Valili’nden yapılan yazılı açıklamada “Yaralıların hastanede tedavileri devam etmektedir. Konuyla ilgili Valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.” denildi. (DHA)