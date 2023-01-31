Van’da reklam alanları kiraya verilecek
Van Büyükşehir Belediyesi'nin yetki ve sorumluluk alanı içerisindeki bulvar, cadde, sokak, meydan ve sair alanlarda bulunan reklam amaçlı kent mobilyalarının (billboard, otobüs durağı, megalight, cip-raket, giantboard, totem, led ekran) işletme hakkı 3 yıl süreyle kiraya verilecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale, Van Büyükşehir Belediyesi Encümen toplantı salonunda 8 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin istenilen belgeleri ihale saatine kadar ihale görevlilerine vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir.
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