Vapurda 14 yaşındaki çocuğun saçını yakmıştı… İfadesi ortaya çıktı

Vapurda 14 yaşındaki M.E.A.’nın saçlarını yakan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan 52 yaşındaki N.Ç., “Yaşadığım travmadan ve kullandığım psikoloji ilacımı içmediğimden dolayı bir anda kendimi kaybettim. Vapur Beykoz İskelesine yanaştığı esnada şahsın arka tarafına giderek, saçını elimde bulunan çakmak ile beraber yaktım” dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sarıyer-Beykoz seferini yapan vapurda 9 Eylül günü, vapur iskeleye yanaştığı sırada N.Ç. (52) isim kişi cebinen çıkardığı çakmakla 14 yaşındaki M.E.A.'nın saçlarını yakmıştı.

M.E.A., yanan saçlarını elleriyle söndürmüş, olayın ardından arbede yaşanmıştı. Olaya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından N.Ç., serbest bırakılmıştı.

Olayına ardından ifade veren şüpheli N.Ç., “İskelede beklediğim esnada ismini daha sonrasında olay nedeniyle polis merkezinde öğrendiğim şahsı iskelede gördüm. Geçmişte yaşadığım travmadan dolayı iskelede bulunan şahsı takip ettim ve vapura bindim. Yaşadığım travmadan ve kullandığım psikoloji ilacımı içmediğimden dolayı bir anda kendimi kaybettim. Vapur Beykoz İskelesine yanaştığı esnada şahsın arka tarafına giderek, saçını elimde bulunan çakmak ile beraber yaktım. Saçı yanmaya başlayınca yanından uzaklaşmaya başladım” dedi.

Soruşturma kapsamında, ifadesi alınan müşteki ve tanıkların da ifadesi ortaya çıktı.

‘ERKEK ADAM SAÇ UZATIR MI' DEMİŞ

Tanık olarak ifade veren yolculardan A.B., “Vapur Beykoz İskelesine yanaştığı esnada saçı uzun olan çocuk ile 50 yaş civarlarında olan bir adam bir anda kavga etmeye başladı. Çocuk şahıs ‘beni bu adamdan kurtarın' diye bağırıyordu. Bu şahsı ve çocuk şahsı ben ve birkaç vatandaş daha ayırdık” ifadelerini kullandı. Vapurdan indikten sonra da şüphelinin M.E.A.'nın olduğu yere geldiğini anlatarak, “Ben ve birkaç vatandaş daha bu şahsın çocuğun yanina gitmesine engel olduk. Bu şahıs bize hitaben çocuk hakkında ‘erkek adam saç uzatır mı? çocuklarımıza kötü örnek oluyor, Bu ülkede bu şekilde yaşamaz' dedi” şeklinde ifade verdi.

‘SAÇIN ÇOK GÜZEL DEDİ'

Müşteki M.E.A. ise, “İskeleye gelen Beykoz’a giden vapura bindim. Ben vapura binerken bu şahıs da arkamdan bindi ve bana hitaben ‘saçın çok güzel' dedi. Ancak ben ona cevap vermedim. Vapur Beykoz İskelesine yanaşırken bu şahıs benim oturduğum yerdeki koridordan geçiyordu. Tam benim yanımdan geçerken çakmak çakma sesi duydum. Daha sonrasında saçımın yandığını ve yanık kokusunu hissettim. Ancak ben bu şahısta çakmak görmedim. Bana doğru ellerini yumruk yaparak kaldırdı” dedi.

Bir süre boğuştuklarını, şüphelinin vücudunun çeşitli yerlerine vurduğunu söyleyen M.E.A. şikayetçi olduğunu belirterek, “Bu şahsı orada bulunan vatandaşlar durdurdu. Bu şahıs oradaki vatandaşlara hitaben ‘Burası Türkiye, böyle yaşayamaz, saç uzatamaz. Benim zoruma gidiyor' şeklinde konuştuğunu duydum” dedi.