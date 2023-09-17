Vapurda gencin saçlarını yakmıştı, ifadesi ortaya çıktı
Vapurda tanımadığı 14 yaşındaki gencin saçlarını yakan 52 yaşındaki N.Ç.'nin ifadesi ortaya çıktı. N.Ç., geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi.
Akılalmaz olay, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında Sarıyer-Beykoz seferini yapan vapurda meydana geldi.
Vapur iskeleye yanaştığı sırada oturduğu yerden kalkan N.Ç. (52), cebinen çıkardığı çakmakla önünde oturan 14 yaşındaki M.E.A.’nın saçlarını yaktı.
Saçının yandığını fark eden M.E.A. panikle yerinden kalkarak elleriyle yanan saçını söndürdü.
Ardından N.Ç. ile aralarında arbede yaşandı. İhbar üzerine İskeleye polis ekipleri geldi. Ekipler, M.E.A. ve N.Ç.’yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
N.Ç. polis merkezinde verdiği ifadesinde, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini söyledi. N.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. (DHA)