Vatan Caddesi 30 Ağustos Zafer Bayramı provası için kapatıldı
30 Ağustos Zafer Bayramının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek genel prova için Vatan Caddesi araç trafiğine kapatıldı.
30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun yıl dönümünde İstanbul Vatan Caddesi’nde kutlanacak. Yapılacak kutlamaların provası için bugün saat 06.00’dan itibaren Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı. Provaların saat 14.00’e kadar sürmesi beklenirken, ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:
1- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler
2- D – 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
3- 10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
4- Edirnekapıdan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
5- Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri
6- Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
7- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
8- Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
9- Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
10- Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişleri
11- Aksaraydan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
12- Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri
13- Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri
14- Adnan Menderes Bulvarına çıkan tüm cadde ve sokaklar
Provalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle belirlendi:
1- Turgut Özal Millet Caddesi
2- Fevzipaşa Caddesi
3- Atatürk Bulvarı
4- Sahil Kennedy Caddesi
(DHA)