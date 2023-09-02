Vatandaş “Ölüyoruz” dedi, maden şirketi ‘morglu cenaze yıkama aracı’ bağışladı

Aydın’ın Söke ilçesinin kırsal Çavdar Mahallesi’nde kurulan 6 maden ocağına karşı mücadele veren, “Hastalıklar arttı, ölüyoruz” diye feryat eden vatandaşlara bir madencilik şirketi 'morglu cenaze yıkama aracı' bağışladı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zeytin, fıstık çamı üretimi ve hayvancılık yapılan Söke'nin kırsal Çavdar Mahallesi’nde, fıkraları aratmayan bir olay yaşandı.

Mahalleyi saran, günün 24 saati toz altında bırakan biri kömür, 6 maden ocağının şikayetçi olan, “Doğa harikası dağlarımız, 8 bin yıllık kaya resimlerimiz, doğamız tahrip ediliyor. Hayvancılığımız öldü, zeytinciliğimiz, fıstığımız öldü. Toz nedeniyle döllenme olmadığı için tabiat kendini yenileyemiyor. Perişan olduk. Hastalıklar arttı, ölüm sırası bize geldi” diye haykıran, sesini duyurmak için kamuoyu oluşturmaya çalışan mahalle sakinlerine, bir madencilik şirketi şaka gibi bir karşılık verdi.

“BİZİMLE ALAY EDİYORLAR”

Mahalle sakinlerinin tepkilerini dikkate almayan madencilik şirketlerinden Eysim Madencilik, Çavdar Mahallesi'ne ‘morglu cenaze yıkama aracı’ bağışladı.

Caminin bahçesine konulan ve üzerinde ‘Eysim Madencilik Hayratıdır’ yazılı araca mahalleliler “Biz ‘Ölüyoruz’ derken, dirimize sahip çıkan önlemler alın diyorduk. Onlar ise madem ölüyorsunuz, alın size morglu cenaze yıkama aracı diyorlar. Bizimle alay ediyorlar” tepkisini gösterdi.