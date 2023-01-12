“Vatandaşın gözünde memurun itibarını da yok ettiniz”

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) üyeleri, yüzde 30'luk maaş zammını İzmir'de bir günlük iş bırakma eylemiyle protesto etti. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, “Yaptığınız uygulamalarla, memurlarımızın gözündeki ışıltıyı da söndürdünüz. Memurlarımızın yaşam sevincini de elinden aldınız. Vatandaşlarımızın gözünde memurun itibarını da yok ettiniz” dedi. Doğruyol, açıklama sonrasında yanlarında getirdikleri soğanı yerde kırarak ekmek arasına koyup yedi. Bu sırada bazı memurların “Öğlen yemeğimiz” dediği duyuldu.

Memur maaşlarında yapılacak yüzde 30'luk maaş zammına karşı Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu öncülüğünde birçok konfederasyon, bugün ülke genelinde iş bıraktı. İzmir Alsancak'ta bir araya gelen BASK İzmir İl Başkanlığı üyeleri “3600 Ek Gösterge Herkese” pankartını açtı.

EKMEK ARASI SOĞAN YEDİLER

Doğruyol, açıklama sonrasında yanlarında getirdikleri soğanı yerde kırarak ekmek arasına koyup yedi. Bu sırada bazı memurların “Öğlen yemeğimiz” dediği duyuldu.

“VATANDAŞLARIMIZIN GÖZÜNDE MEMURUN İTİBARINI DA YOK ETTİNİZ”

BASK'a bağlı Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, şu açıklamayı yaptı:

“İçinde bulunduğumuz 2023 Ocak ayından itibaren memur ve emekliye yapılan yüzde 25'lik maaş zam, memur ve emekliyi sefalete sürüklemiştir. Pek çok memurun taban aylığı asgari ücret seviyesine inmiş, hatta asgari ücretin altında kalmıştır. Son zamlarla pek çok memurun prime esas kazanç tutarı, asgari ücretin prime esas kazanç tutarının altında kalmıştır. Temmuz 2015'te bir polis, bir hemşire arkadaşımız yaklaşık üç kat, en düşük memur yaklaşık iki kat asgari ücret alırken, memurların maaşlarının bugün neredeyse asgari ücret seviyesine dayanmış olması acıdır. Ve memurun alım gücü de her geçen gün erimektedir.

Eğer bugün yani 2023 ocak ayında, memur maaşlarını asgari ücrete göre belirleyelim eski haline getirelim deseydiniz, ocak ayı maaş zammı yüzde 30 değil, yüzde 100'ün üzerinde olması gerekiyordu. Yaptığınız uygulamalarla, memurlarımızın gözündeki ışıltıyı da söndürdünüz. Memurlarımızın yaşam sevincini de elinden aldınız. Vatandaşlarımızın gözünde memurun itibarını da yok ettiniz.

“ASGARİ ÜCRETE YAPILAN YÜZDE 55'LİK MEMURA DA YAPILMALIYDI”

Ocak ayında tüm vergi ve harçlara yüzde 122 zam yapanların, memur ve emekliye yüzde 30 zam yapmasının kabul edilebilir hiçbir tarafı yoktur. En kötü ihtimalle bu dönem asgari ücrete yapılan yüzde 55'lik zam oranının memur ve emekli maaşlarında da uygulanması gerekliydi. Yapmadınız. Tüm memur ve emeklilerin gözünün içine baka, baka asgari ücrete göre bile, memurun alım gücünü yüzde 25 oranında düşürdünüz.

Yüzde 25 maaş zammını ayakta alkışlayan, yetkili olup etkili olmayan sendika başkanlarına sesleniyorum. Tarihi bir toplu sözleşme diye imzalamış olduğunuz, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem toplu sözleşme yürürlüğe girdiği ilk aydan itibaren hükmünü yitirmiştir. Yetkili olduğunuz sürede yaptığınız hiçbir toplu sözleşmede enflasyonun üzerinde zam alamadınız.

“SARI SENDİKALAR, YOKLUĞUNUZ VARLIĞINIZDAN DAHA İYİ OLACAK”

Hedefiniz olan memurun güvencesini belki kaldıramadınız. Ancak, memuru sefalete mahkûm ederek, memurun itibarını da yok ettiniz. Parti kontrolünde olan sarı sendikalara sesleniyorum. Emin olun ki, memurlar için yokluğunuz varlığınızdan daha iyi olacak. Gölge etmeyin yeter. Tüm bu gerçekler ışığında memur ve emekliye acilen ek zam verilmelidir.

Yıllar boyunca enflasyon altında alınan artışlar artık kamu çalışanları ve emeklilerinin alım gücünü düşürmüş, kirasını ve faturalarını ödeyememe noktasına getirmiştir. Son bir yıllık sürede pek çok gıda ürününün yüzde 150 ile yüzde 300 arasında arttığı ve bu ay içerisinde pek çok ürünün artacağı ortamda memur ve emekliye yüzde 30 zam vermek, ekonomik gerçeklerle uyuşmamaktadır. Memura verilen zammı kısa sürede memurun cebinden geri alınmasına sebep olan vergi dilimlerinin de yüzde 15 olarak sabitlenmesi elzemdir.

“MİLLETİN DERDİ İŞSİZLİK”

Milletin derdi ekonomi, yoksulluk, işsizlikken, siyasetin kontrolünde olan sarı sendikaların derdi de muhtemel bir iktidar değişikliğinde elimizdeki üyeleri nasıl tutarız endişesiyle diğer sendikalara getirilmek istenen sendika üye barajı. Geçtiğimiz yıl Danıştay'ın oybirliğiyle iptal ettiği yüzde 1 olan sendika barajı, bu yıl yüzde 2 olarak karşımıza çıkmış ve kanunlaşmıştır. Yüzde 2'lik baraj kanunu, demokrasiye, insan haklarına, vicdanlara da aykırı olduğu gibi, Anayasa'nın 51. Maddesine, ILO'nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) 87 ve 98 maddelerine de alenen aykırıdır.

Yüzde 2 sendika barajı konusunda TBMM'de barajın kanunsuz olduğunu dile getiren, savunan siyasi partilerimize, ana muhalefet partisi olması sebebiyle kanun gereği yüzde 2 barajını Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP'ne de yüzde 2'nin altında olan tüm sendikalar adına teşekkür ederiz. BASK Konfederasyonu olarak mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.” ANKA