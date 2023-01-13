Vatandaşın onayı alınmadan yapılan ‘kapalı çarşı’ atıl kaldı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında Sivrice ilçesine yapılan ancak hatalı projelendirme sonucu atıl kalan 83 dükkanlı kapalı çarşı önünde açıklama yaparak yetkililere tepki gösterdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Sivrice merkezli Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6,8'lik deprem sonrasında Sivrice ilçesinde yapılan yanlış projeler tepki çekmeye devam ediyor. Partisinin yeni ilçe binası açılışını yapmak üzere ilçeye giden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, deprem sonrasında ilçede inşaa edilen ancak uzun bir süredir atıl kalan kapalı çarşı önüne giderek açıklamada yaptı. Basın açıklamasına CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran, ilçe başkanı Erim Öztürk ve partililer de katıldı.

“YANLIŞ PLANLAMALAR SONUCUNDA BURALAR KADERİNE TERK EDİLMİŞ”

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen deprem sonrasında kentte yapılan birçok yanlış proje ve planlamaları gündeme getirdiklerini hatırlatan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Vatandaşın onayı alınmadan, sorunlar tam anlamıyla değerlendirilmeden, yaşam alanındaki planlamalar yapılmadan sonu bu oluyor.

Bugün deprem üssü Sivrice'de deprem sonrasında yapılan kapalı çarşı alanındayız. 83 dükkanın olduğu bir alanda açık olan dükkan sayısı 10. Gördüğünüz gibi kapalı çarşı kapalı esnaf yok. Niye yok çünkü yolu yapılmamış sadece dükkanlar yapılmış.

Devlet buraya dünyanın parasını aktarmış buraya harcanan para ülkenin milli serveti ama sonuç itibariyle vatandaşın memnuniyeti yoksa ve vatandaş bu hizmeti yeterli görmüyorsa yapılan yatırımın hiçbir anlamı yok. Burası zamanla enkaz olacak terk edilmiş bir alan gibi gözükecek. Buranın eski hali Sivrice'nin can damarıydı iki taraflı dükkanlar ve ortadan geçen bir cadde vardı. Sivriceliler burada alışverişlerini yaparlardı ama şimdi görüyoruz ki buralar yanlış planlamadan kaynaklı kendi kaderine terk edilmiş alanlar olarak dönüşmüş.

Devletin buraya gönderdiği kaynakla doğru planlamalar yapılsaydı bir Bodrum, Marmaris neyse Doğu Anadolu'da da Sivrice o olabilirdi. İnşallah bizim iktidarımızda Sivrice'nin bu mağduriyetini nasıl en aza düşürebiliriz ve mağduriyetlerin giderilmesi için uğraşacağız.

Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok inşallah iktidarımızda bizlerde daha etkili yerlerde daha etkili görevlerde olacağız. Önceliğimizi Elazığ'ın mağduriyet yaşayan her bölgesine vereceğiz ve bu sorunları çözeceğiz” ifadelerini kullandı.