Vatandaşlardan zam isyanı: Sabır, sabır, sabır da nereye kadar?

İktidar sözcüleri enflasyon yükseldikçe halka 'sabır' çağırısı yapıyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir röportajında 'Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz' dedi. SÖZCÜ'ye konuşan vatandaşlar, 'sabır, sabır, sabır da nereye kadar?' diye sordu.

Kemal ATLAN

Ekonomik kriz her geçen gün vatandaşın belini bükmeye devam ederken, iktidar tarafından vatandaştan sabırlı olmaları yönündeki çağrılarına da artık vatandaşlar inanmıyor.

‘SABIRLI OLMALIYIZ, HALEN ZORLU BİR SÜREÇTEYİZ’

Bakan olarak atandığında, “Gözlerimdeki ışığı görüyor musunuz?” diye, ekonomiyi kendi gözerindeki ışığa benzeten Hazine ve Maliye eski Bakanı Nureddin Nebati ile ‘Benim alanım ekonomi, ben ekonomistim' diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘faiz, sebep, enflasyon sonuç' tezi ile sürekli ekonominin düzeleceği yöndeki açıklamalara artık vatandaşlar inanmıyor.

Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yabancı basına verdiği röportajında, “Sabırlı olmalıyız, halen zorlu bir süreçteyiz” açıklamalarında bulunması vatandaşların tepkisine neden oldu. İktidarın, ekonomiyi düzlüğe çıkarabileceğine inanmayan vatandaşlar, kemerlerinde sıkacak delik kalmadığını belirtiyor.

‘SABIR, SABIR, SABIR DA NEREYE KADAR?’

Her geçen gün alım gücü azalan vatandaşlar, kendilerinden istenen sabrın kalmadığını ifade ediyor. Eskişehir'de semt pazarında SÖZCÜ'ye konuşan vatandaşlar, iktidara, “Sabır, sabır, sabır da nereye kadar” diye sordu. Alım güçlerinin her geçen gün düştüğünü belirten vatandaşlar, çarşı, pazardaki her ürüne zam üstüne zam yağdığını belirtti.

“Sabır, sabır, sabır da nereye kadar” diye soran pazarcı esnafı Ozan Aydemir, “Ekonomi maalesef şu anda çok kötü. Ürünlerin fiyatları çok yüksek. Ürünlerin fiyatları yerinde yüksek aslında, pazarda yüksek değil. Mal yerinde para ediyor. Burada para değil maalesef. Fiyatlar yüksek olduğu için müşteriler de memnun değil, pazarcılar da memnun değil. Bu durumdan herkes çok şikayetçi. Durumlar iyiye gitmiyor. Ekonomi konusunda sabırlı olmamız gerekiyor da sabır, sabır, sabır da nereye kadar yani? Pazarda para kazanıyoruz ama maliyetlerimiz çok yüksek. Sabır, sabır, sabır da nereye kadar sabır? Bir yere kadar sabır. Bu ekonomik durumdan çok memnuniyetsizim, çok şikayetçiyim. Ekonominin sonunu hiç iyiye gittiğini düşünmüyorum” diye konuştu.

‘BİZ SABRETMEZSEK BAŞIMIZDAKİLER YALILARDA, KATLARDA, YATLARDA NASIL YAŞAYACAKLAR’

Kazancının büyük bölümü masraflara gittiğini ve son yıllarda masraflarının misli misli arttığına dikkat çeken pazarcı esnafı Tekin Akbaş da vatandaşlardan sabırlı olması istenmesine tepki göstererek;

“Türk vatandaşı sabretmeye alışkın. Sabretmekten başka da bir çaresi de yok. Çünkü hep sabır diyorlar. Ben 42 yaşındayım, çocukluğumu geç yani 30 senedir hep ‘sabret' diyorlar. Yani bir 30 sene daha gider herhalde. Biz sabretmezsek zenginler villada nasıl oturacak? Son model arabalara nasıl binecek? Başımızdaki devlet büyükleri yalılarda, katlarda, yatlarda nasıl yaşayacaklar. Yani biz sabredeceğiz. Sırf onlar için sabrediyoruz. Onlar lüks yaşasın diye” şeklinde konuştu.

‘BİZE YURTDIŞINI ÖRNEK GÖSTERMESİNLER’

İktidardakilerin sürekli yurtdışındaki fiyatları örnek vermesine de tepki gösteren esnaf Tekin Akbaş, “Yurtdışında mazot şöyle, işçi maaşları şöyle, geçim böyle, insanlar tane ile mal alıyorlar filan deniyor. Yurtdışında insanlar dolar ile alışveriş yapıyor.

Bizim burada işçi maaşlarını, enflasyonu, her şeyi dolarla belirlesinler. Bize de dolar ile maaş versinler. Bakın o zaman halk sesini çıkartıyor mu? Bize yurtdışını örnek göstermesinler. Biz yurtdışında yaşamıyoruz. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Yönetemiyorlar ise o zaman bıraksınlar yani. Halk rahatlasın şöyle” dedi.

“NASIL SABIRSIZ OLMAYALIM”

Pazar fiyatlarının her hafta artmasından şikayetçi olan Neriman Yıldız da sabırlı olunmasına tepkisini dile getirerek, “Nasıl sabırsız olmayayım. Aldığımız maaş ortada. Emeklilere bir zam yapılmadı, aylıklar düşük” ifadelerini kullandı.

“SABRETTİK, YİNE SABREDİYORUZ”

Semt pazarında vatandaşlar ve pazarcılar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sabırlı olunması çağrısına şu ifadelerle cevap verdi:

Necdet Çelik: Ekonomi kötü. Sabrettik, yine sabrediyoruz. Yılbaşına kadar zaten zam yok emekliye.

Hatice Yaldız: Pazar çok pahalı. Vallahi çok pahalı. Emekliyiz, halimiz çok zor. Sabretmek zorundasınız. Sabrımız tükendi ama ne yapalım? Kavga mı edelim? Satıcılarla. Yapacak başka bir şeyimiz yok.

Nihat Gökkuşağı: Pazar fiyatları her hafta artıyor. Ucuzlama var mı bu memlekette? Asgari ücret alan bir vatandaş, pazara gelip buradan istediklerini alamaz. Sabrı sadece biz mi yapacağız? Önce yapması gerekenler yapmaya başlasın, ondan sonra sıra bize gelsin.

Pazarcı esnafı Aynur Kale: Vatandaşın gerçekten alım gücü düştü. Geçen sene bu dönemlerde daha fazla satış yapardım. Geçtiğimiz yıl insanlar bir kilo veya yarım kilo zeytini rahatlıkla alabiliyorken şimdi ise vatandaşlar 20 liralık veya 10 liralık zeytin isteğinde bulunuyor. Yani ekonomi gerçekten çok bozuk, çok büyük bir sıkıntı var.

Metin Tentel: Bizim toplumumuz sabırlı. Ne kadar da pahalı olsa sabreder yani. Yerinde dahi şuanda domatesin kilosu 12-13 lira. 5 liraya da ezik olanları veriyorlar. Biber olmuş 25 lira, yerinde 20 lira.

