Vatandaştan belediyeye bozuk yol tepkisi

Trabzon’un Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi'ndeki Yeşilyurt grup yolu yıllardır düzeltilmeyince, vatandaşlar çareyi mahalle yollarına güldürü içerikli pankartlar asmakta buldu.

Elif ÇAVUŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Trabzon'un Yomra ilçesinin Kaşüstü Mahallesi’ndeki vatandaşlar, adeta patates tarlasına dönen Yeşilyurt grup yolunun yapılması için güldürü içerikli pankartlarla AKP'li Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne (TBB) seslerini duyurmaya çalıştı.

“BÖBREK TAŞI DÜŞÜRME PARKURUNA HOŞGELDİNİZ”

6 mahalleye ulaşımın sağlandığı Yeşilyurt grup yolunun 4 yıldır onarılmamasına isyan eden mahalleliler, “TBB ücretsiz böbrek taşı düşürme parkuruna hoş geldiniz. Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürüttü biz arabaları yolda yürütemiyoruz. Tarıma destek veren yolları tarlaya çeviren Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürler' ifadelerinin yer aldığı pankartları yola astı.

Yol üzerine yolun bozuk olduğunu belirten ‘Bozuk Satıh Yol Boyunca' uyarı tabelası konulması dikkat çekti.

TİSKİ SU ÇALIŞMASI YAPTI, YOL BOZUK KALDI

Yaklaşık 4 yıl önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TİSKİ) çalışması sonucunda yolların bozulduğunu ve düzeltilmediğini söyleyen mahalleli, “Buradan su hattı geçti. Su çalışmasının ardından hiçbir düzenleme yapılmadı. Bazı yerlere yama yaptılar o kadar. Defalarca dilekçe verilmiş ama yine de yapılmadı. Asılan pankartlardaki mesajlar inşallah gideceği yerlere gitmiştir” dedi.

YOLLARIMIZ PATATES TARLASINA DÖNDÜ

Mahallelerinin hizmet alamadığından şikayet eden bir vatandaş ise, “Sadece seçim zamanı oy istemeye geliyorlar, sonrasında köylünün yanında olan kimse yok. Onun için yolumuzun hali bu. Yolumuz patates tarlasına dönmüş durumda. Belki görürler, ilgilenenler olur diye maalesef bu pankartlara başvuruldu. Yolumuzun bir an önce yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.