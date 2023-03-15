Vefa Salman, belediye başkanlığı görevinden istifa etti
Yalova Belediyesi'ndeki bir soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve tutuksuz yargılanan CHP'li Vefa Salman, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etti.
Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde çalışan R. E.’nin zimmetine para geçirdiği iddiasıyla ilgili Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanan CHP’li Vefa Salman, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etti.
SALMAN’IN ŞİKAYETİ ÜZERİNE ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yalova Belediyesi’ndeki olay Belediye Başkanı Vefa Salman’ın şikayeti üzerine kurum içinde başlayan soruşturma ile ortaya çıkmıştı.
AKP’Lİ MECLİS ÜYESİ BAŞKAN VEKİLİ OLMUŞTU
Yalova'da Belediye Başkanı Vefa Salman'ın İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından boşalan başkanlık makamına AKP’li meclis üyesi Mustafa Tutuk seçilmişti. Tutuk, 3. turda kullanılan 30 oyun 17’sini alarak başkanlık koltuğuna oturmuştu.
MECLİS YENİ BAŞKAN SEÇECEK
Vefa Salman’ın belediye başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan meclis toplantısında, üyelerin yeni belediye başkanını seçmesi bekleniyor.