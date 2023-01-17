Vekil imamlara piyango! Memur yapılıp, maaşları katlanacak…

Geçici olarak camilerde iş verilen vekil imam ve müezzinler memur yapılıp maaşları katlanacak. Vekil imamın 4’te 1’i ücrete çalışan ücretli öğretmenler ise sürünmeye devam edecek.

Erdoğan SÜZER

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İmamların, müezzinlerin beğenmeyip gitmediği yurdun çeşitli bölgelerindeki camilere 8 bin 500 lira maaşla geçici gönderilen vekil imam ve müezzinlere adeta piyango vurdu.

Vekil imam-hatiplerle vekil müezzin ve kayyımlar Diyanet İşleri Başkanlığının memur kadrosuna alınacak. Resmen devlet memuru olacak vekil imam-hatiplerle müezzin ve kayyımların maaşı 2022 sonuna göre yaklaşık iki kat artacak.

Üstelik 4 yıl sonra diledikleri kamu kurumuna geçip yönetici bile olabilecekler. Aylık 2-3 bin liraya çalıştırılan ücretli öğretmenler ise öğretmen açığına rağmen memuriyete alınmadı, umutları başka bahara bırakıldı.

AKP'li milletvekillerin hazırladığı torba yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Görüşmelerine vekil imam-ücretli öğretmen adaletsizliği damga vurdu. Teklifi savunan AKP Milletvekili Halil Etyemez, halen Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde bin 234 vekil imam hatip, 476 da vekil müezzin-kayyım olmak üzere toplam bin 710 kişinin görev yaptığını, yasanın çıkmasıyla bunların tamamının devlet memuru kadrosuna geçirileceğini söyledi.

Etyemez, vekil olarak görev yapan bu personele 8 bin 486 lira verildiğini, asil memur olduklarında maaşlarının 12 bin 250 liraya yükseleceğini ve bunların yıllık maliyetinin de 77 milyon 237 bin 280 lira olacağını bildirdi. Bu personelin kadroya geçtikten 4 yıl sonra başka kurumlara atanma hakkı doğacağına işaret eden Etyemez, kurum içinde başka yerlere atanmalarına yönelik bir engelin ise bulunmadığını belirtti.

YILDA 45 BİN 168'ER LİRA

Etyemez'in verdiği bilgiler, vekil imam hatiplerle müezzin-kayyımların 2022 yılı sonunda yaklaşık 6 bin 258 lira olduğunu, yüzde 30'luk yıl başı zammıyla maaşlarının 8 bin 486 liraya yükseldiğini, memuriyet kadrosuna geçmeleriyle birlikte de maaşlarına yüzde 44,3 oranında yeni bir zam daha yapılacağını gösteriyor.

Buna göre vekillikten çıkıp Diyanet'in memur kadrosuna eklenecek bin 710 kişiden her birinin gelirinde aylık 3 bin 764 lira, yıllık 45 bin 168 lira artış olacak.

“ÜCRETLİ ÖĞRETMENLERİ NİYE UNUTTUNUZ?”

Vekil imamlara kadro verilip ücretli öğretmenlerin bu haktan mahrum bırakılması komisyonda ciddi eleştiri konusu oldu.

CHP Milletvekili Veli Ağbaba, ücretli öğretmenlere aylık 2 bin ila 3 bin lira arasında para verildiğine dikkat çekerek, “Ücretli öğretmenlerin sigortaları aylık en fazla 16 gün üzerinden hesaplanıyor. Bu şartlarda emekli olmaları mümkün değil. Yaz tatillerinde işsiz kalıyorlar, geçimlerini sağlamak için pazarlarda sebze meyve satmak zorunda kalıyorlar. Köle sisteminde çalıştırılan bu insanların da sorunlarının çözülmesi gerekir” dedi.

“ÖĞRETMEN NİYE OLAMIYOR?”

CHP'li Mehmet Bekaroğlu, “Vekil imam memur oluyor da vekil öğretmen niye memur olamıyor? Öğretmenin imamdan ne eksiği var? Çocuklarımızı teslim ettiğimiz bu insanlara niçin yıllardır zulmediyorsunuz?” diye sordu.

CHP'li Utku Çakırözer de 100 bine yakın ücretli öğretmene kadro verilmiyor olmasının kabul edilemez bir haksızlık ve adaletsizlik olduğunu belirtirken; İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, memur yapılıp kadroya alınacak imamların başka kurumlara geçmelerinin yasaklanmasını istedi. Yılmaz, yetişmiş imamların başka kurumlara geçmesi halinde yerlerine yeniden imam alınmak zorunda kalacağını söyledi.

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