Vekillik 3 döneme inecek güçlü sekreter gelecek

CHP’deki değişim tartışmaları sürerken, kurultayda anti demokratik bulunan parti tüzüğü değiştirilecek. Delege ağalığı önlenecek. ‘İkinci adam’ dönemine dönülecek...

Başak KAYA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, değişim tartışmaları sonrası yaptığı kadro değişikliklerine tüzükle devam edecek. Yıllardır anti demokratik bulunan ve eleştirilen parti tüzüğü değişecek. ‘Güçlü genel sekreterlik' sistemiyle, partide ‘2. adam' dönemi başlayacak. Milletvekilliği en çok 3 dönem yapılabilecek.

TALEPLER ALINIYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Reform niteliğinde bir çalışma yapıyoruz. Partililerin şikayet ettiği tüm düzenlemeler kalkacak. Tüzük kurultayı olağan kurultay ile birlikte sonbaharda yapılacak. Genel Başkanımız da birkaç gün içinde devrim niteliğindeki tüzük değişikliğinin ana hatlarını açıklayacak” dedi.

İl ve ilçe başkanlarını üyelerin belirleyeceği yeni sistemde delege ağlığının da önüne geçilecek. Parti içi çekişmelerin de bu yöntemle azaltılması öngörülüyor. Ayrıca 60 kişi olan Parti Meclisi üye sayısı arttırılacak, engelli kotası da getirilecek. Emre başkanlığında oluşturulan 9 kişilik Tüzük Komisyonu üyeleri, milletvekilleri, PM üyeleri, il ve ilçe örgütlerine değişiklik konusundaki görüşlerini sordu. Talepler 10 Eylül'e kadar Genel Merkeze bildirilecek. Bu görüşlerin ardından tüzüğe son şekli verilecek ve sonbaharda yapılması planlanan kurultayda onaya sunulacak.

DELEGE AĞALIĞINA SON

Tüzük değişikliği ile ‘delege ağalığı'' olarak nitelenen ve nüfuslu partililerin il, ilçe ve kurultay delegeleri üzerinde hakimiyet kurup yönlendirmeleri de engellenecek. İlçe yönetimi seçiminde partili üyeler de etkin olacak.