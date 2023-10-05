Vergi isyanı! Sokağa indiler, adalet istediler

“Gelirde Adalet, Vergide Adalet” diyen yüzlerce kişi İzmir Konak’ta bir araya geldi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bugün ülkeyi yöneten hükümet kendi hatalarının, kendi beceriksizliklerinin yarattığı ekonomik krizin, bölüşüm krizinin bütün yükünü vergi olarak işçi sınıfının, emekçilerin, halkın omuzlarına yüklemeye çalışıyor" dedi.

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DİSK, İzmir'in Konak ilçesinde, eski Sümerbank önünde bugün saat 16.00'da bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yüzlerce emekli, işçi, öğrenci ve memurun katıldığı eylemin gerekçesi şöyle sıralandı:

“Kıdem tazminatına sahip çıkmak için, gelirde ve vergide adalet için, emeklilikte insanca yaşamak için, kadro hakkımız için, kıdem tazminatımıza sahip çıkmak için.”

Taleplerin yazılı olduğu pankart ve dövizlerin açıldığı, sloganların atıldığı ve halayların çekildiği eylemde açıklamayı, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

“HALKIN ÜZERİNE VERGİ YÜKLENİYOR”

“DİSK olduğu sürece, DİSK'liler bu ülkede nefes aldığı sürece kıdem tazminatı hakkımıza sahip çıkacağız” vurgusu yapan Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

*Bugün ülkeyi yöneten hükümet ne yapıyor? Kendi hatalarının, kendi beceriksizliklerinin yarattığı ekonomik krizin, bölüşüm krizinin bütün yükünü vergi olarak işçi sınıfının, emekçilerin, halkın omuzlarına yüklemeye çalışıyor.

*Bu onlar açısından bir tercih. Bu kadar yüksek enflasyonun olduğu, dünyanın en yüksek enflasyonunun olduğu, hayat pahalılığının, işsizliğin bu düzeyde olduğu ülkemizde işçinin, emekçinin, halkın üzerine; yüzde 20'lere çıkartıp KDV yüklemek bir tercihtir.

“ÜLKE FELAKETE SÜRÜKLENİYOR”

*Depremde kullanılıp kullanılmayacağı belli olmayan MTV'yi bir daha almak da bir tercihtir. Sermayenin vergi borçlarını bir gece yarısı kararnameyle silerken işçinin ücretinden, düşük belirledikleri vergi dilimi nedeniyle bir üst vergi dilimine geçilerek daha fazla vergi almaya çalışan bir sistemi yürütmek bir tercihtir.

*Buradan uyarıyoruz; bu yanlıştır. Bu hak değildir. Bu reva değildir. Bu sadece bugünümüzü değil, yarınımızı da ipotek etmektir. Ülkeyi bir felakete sürüklemektir. Sizin bu tercihlerinizi de, bu düzeninizi de omuz omuza mücadelemizle değiştireceğiz.

İŞÇİLER GEBZE’DE DE EYLEM YAPTI

Ayrıca Gebze Sendikalar Birliği’nin çağrısıyla işçiler; kıdem tazminatı, zamlar ve bütün hak gasplarına karşı eylem çağrısına destek verdi.

Gebze Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen eyleme; Emekliler Dayanışma Sendikası, Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası, Corning işçileri, Nakliyat İş , Birleşik Metal-İş, Petrol İş, Eğitim Sen destek verdi.